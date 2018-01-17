Киевские военные нашли в Крыму «наиболее опасное» вооружение для Украины

Киев, 17 января. Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», размещенные Россией в Крыму, не стоит рассматривать как прямую угрозу Украине, поскольку на российском полуострове есть более опасное вооружение. Об этом заявил руководитель пресс-центра Воздушного командования «Пивдень» («Юг») Владимир Крыжановский.

По его словам, «С-400 никому не угрожают, поскольку их прямое предназначение — противовоздушная оборона тех территорий, на которых они расположены».

Отвечая на вопрос, какое вооружение, размещенное в Крыму, представляет наибольшую опасность для Украины, Крыжановский отметил, что это «боевая авиация и боевой флот».

Он подчеркнул, что Россия существенно опережает Украину по технической оснащенности.

«Ракеты, установленные на подводных лодках и кораблях, можно рассматривать как более опасное вооружение, чем С-400. Крылатыми ракетами «Калибр» они наносили удары по Сирии с кораблей, находящихся в Средиземном море», — напомнил он.

Напомним, 10 января стало известно о развертывании в Севастополе второго дивизиона С-400, который будет сконцентрирован на обороне воздушного пространства на границе Крыма и Украины.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что у России есть «полное суверенное право» разворачивать зенитно-ракетные комплексы С-400 в Крыму с целью «обеспечения безопасности».

Владимир Путин. Биография