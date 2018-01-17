Выборы-2018: ЦИК утвердил порядок аккредитации СМИ

Москва, 17 января. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок аккредитации сотрудников СМИ на выборы президента России.

Как отмечается в документе, который ЦИК принял в среду, аккредитация журналистов носит уведомительный характер и дает сотруднику СМИ право находиться в помещении для голосования в день выборов, в дни досрочного голосования, а также при проведении повторного голосования.

Кроме того, сотрудники СМИ имеют право присутствовать при процедуре подсчета голосов избирателей на участках и на заседаниях избирательных комиссий при определении результатов выборов. Им также разрешается фотографировать и вести видеосъемку в помещениях для голосования, предварительно уведомив об этом ответственного представителя участковой комиссии.

В документе, принятом Центризбиркомом, отмечается, что, главный редактор СМИ, желающий направить своих сотрудников для освещения выборов, должен подать заявку на журналистов. Отправить заявку можно будет с 21 января, а завершат аккредитацию за 10 дней до выборов.

В ЦИК отметили, что аккредитационное удостоверение будет считаться действительным только при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта, избирательная кампания, стартовавшая за три месяца до единого дня голосования, находится в самом разгаре.

Как показали данные опроса, проведенного в январе Всероссийским центром изучения общественного мнения, более 81% граждан России проголосовали бы за Владимира Путина, если бы единый день голосования был назначен на ближайшее время.