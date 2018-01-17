Стало известно, когда и где состоится Конгресс нацдиалога Сирии

Москва, 17 января. Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 30 января и будет проходить в течение одного дня.

Информацию об организации конгресса в конце января подтвердили два независимых источника.

«Конгресс пройдет в Сочи 30 января», — сообщил РИА Новости источник, близкий к организации форума.

Эти сведения были подтверждены источником в сирийской оппозиции, который также планирует принять участие в конгрессе в Сочи.

В качестве целей Конгресса национального диалога Сирии совместную работу многих представителей сирийского общества над новой конституцией для Сирии.

Ранее, напомним, президент Путин обсудил с членами Совбеза России вопросы подготовки Конгресса нацдиалога Сирии, который должен стать важной частью общего процесса политического урегулирования в стране. Вчера стало известно, что организаторы конгресса утвердили список участников и начали рассылку приглашений.