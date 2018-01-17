Петербург назвали столицей инноваций России

Санкт-Петербург, 17 января. Санкт-Петербург признали самым инновационным регионом России, заявила руководитель проектов Ассоциации инвестиционных регионов России Роза Семенова во время Гайдаровского форума в Москве.

Северная столица заняла первое место в рейтинге инновационных регионов страны, который был разработан в 2012 году при поддержке Минэкономразвития России.

«Регионом с наибольшей инновационной активностью в 2017 году стал Петербург», — объявила на форуме Семенова.

Второе место досталось Москве, бронзу получил Татарстан.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Петербург становится инновационной столицей России. Ранее это звание присваивалось городу в 2014 и 2015 годах. Однако в 2016 году Северную столицу обогнала Москва.

«В Петербурге еще с советских времен расположено большое количество опытных конструкторских производств, — приводит слова президента НИУ ВШЭ Александра Ходачека «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». — Эта «база» оказалась очень полезной в условиях импортозамещения».

Ранее президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам и гостям Гайдаровского форума отметил, что успех компании и страны зависит от умения создавать и применять передовые технологии.