Эксперты: При Путине Россия научилась осознавать свои интересы в мире

Избирательный штаб действующего президента Российской Федерации Владимира Путина собрал более миллиона подписей для его регистрации как кандидата на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта. Сбор подписей продолжается. Политолог Игорь Рябов, независимый аналитик и публицист Юрий Голубь и эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказали о том, почему продолжается сбор подписей, почему россияне доверяют лидеру страны и есть ли достойный конкурент у Владимира Путина.

— Из необходимых 300 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина уже удалось собрать свыше миллиона. Почему штаб действующего главы государства решил собирать подписи дальше?

Игорь Рябов: — Дело в том, что широкая коалиция поддержки президента не вмещает в себя формальные требования к кандидатам. Я знаю много людей, например, в Крыму, которые очередь занимают, чтобы отдать свою подпись. Жители удаленных от точек сбора подписей городов хотят внести свой вклад в победу этого кандидата. Популярность Владимира Путина столь очевидна, что очень трудно остановить порыв людей. Я думаю, причиной тому — сам формат выдвижения. Широкая общественная коалиция, начиная с добровольческих организаций и заканчивая партиями, хочет системно поучаствовать во всех стадиях борьбы. Обратите внимание, что, например, «Единая Россия» присоединилась к сбору подписей по сути уже тогда, когда необходимый минимум был собран.

Юрий Голубь: — Естественно, сбор подписей в поддержку Владимира Путина имеет, прежде всего, не формально юридическое, а символическое значение. Ведь особенностью сложившейся в последние полтора десятилетия российской политической системы является то, что действующий президент не представляет интересы какой-либо партии, не ассоциирует себя с какой-либо группой и не рассматривает какие-либо группы как оппозиционные. Владимир Путин всегда представлял себя и представляет себя теперь как президента всех россиян — так же как, скажем, Генрих IV хотел быть «королем всех французов — и католиков, и гугенотов». И это совершенно оправданно, особенно в сегодняшней геополитической ситуации, в условиях бескомпромиссного противостояния с объединенным Западом. Продолжающийся сбор подписей свидетельствует о том, что Владимир Путин тоже стремится стать народным президентом — не на словах, а на деле.

Сергей Простаков: — Во-первых, необходимо застраховаться от каких-то случайностей, ошибок и непредвиденных обстоятельств, которые при таком объемном массиве данных вполне могут случиться. И, во-вторых, главное — это оценка активности населения и уровня его поддержки. Вряд ли в стране кто-нибудь способен собрать и 300 тысяч подписей, не говоря уже о кратно превышающих эту цифру показателях.

— То, что уже удалось настолько превысить нужное количество подписей, само по себе говорит о доверии населения. Как Владимиру Путину удалось его заслужить?

Игорь Рябов: — Главное достижение Путина — умение управлять сложным организмом российской власти и при этом иметь чутье настоящего политика мирового уровня. Он сумел консолидировать разрозненные стороны общества, элит, силовые структуры, создал работоспособную модель экономики российского государства. Сумел сплотить главные российские социальные институции, такие как армия. Заставил работать многие государственные структуры на государство, а не на личный карман. Для того, чтобы оценить масштаб проделанной с 2000 года работы, достаточно посмотреть, какие были проблемы в начале пути. При этом Путин был частью элиты и до 2000 года. Он полностью в курсе ситуации в стране, понимает причины проблем, понимает, как работают органы власти и в чем их главные системные проблемы.

Сам Владимир Путин любит приводить убедительные данные экономических достижений в качестве иллюстрации успехов страны, но думаю, экономика — это не главное. Россияне стали ощущать себя частью единого государственного организма. Западные санкции, которые стали ответом на это усиление российского государства, показали, что сила страны не в экономических показателях, а в куда более тонких вещах. Ключевое здесь — вот эта разноуровневая консолидация, когда и консервативные силы, такие как армия и силовики-правоохранители, и либералы, работают как единый организм.

На фоне этой консолидации и выспренности системы власти хорошо видны все болячки: они просто выбивают из общей картины. Коррупционные связи в госструктурах, в силовых структурах и, что самое плохое сегодня, — в судах, сейчас выглядят так, как нужно в здоровом организме: как уже диагностированный рецидив. Раньше коррупционеры были частью системы, и борьба с преступлениями на почве доступа к разным ветвям и этажам власти выглядела делом безнадежным. Собственно, дальнейшее очищение государственной системы от коррупционных проявлений — одна из главных задач, стоящих перед президентом. Воровать на бюджете должно стать просто недопустимо, стыдно и опасно. Совсем недавно это считалось вполне нормальным способом хорошо пожить «хорошим людям».

Юрий Голубь: — Высокая поддержка Владимира Путина, полагаю, не вызывает сомнений даже у его самых радикальных противников. Никаким административным ресурсом объяснить успех кампании по сбору подписей нельзя. Очевидно, что огромное множество людей искренне готовы поддержать действующего президента. Это вовсе не означает, что в обществе нет недовольства кризисом. Недовольство есть. Но со времен Перестройки у населения выработался иммунитет к пустой риторике. В этом отношении положение Путина гораздо лучше, чем у остальных кандидатов, ведь он может предложить не только обещания, но и результаты многолетней работы. Возвращение Крыма, поддержка Сирии говорят о том, что Владимир Путин занял четкую позицию в отстаивании национальных интересов и не испугался противопоставить себя коллективному Западу. Восстановление обороноспособности страны, строительство космодрома «Восточный» и развитие отечественной космической программы, освоение Арктики и Дальнего Востока — масштабные задачи, которые уже решаются и должны обеспечить стабильное развитие страны на десятилетия.

Сергей Простаков: — Большинство граждан России оценивает политиков не на основе каких-то сиюминутных соображений, а исходя из сравнения на «длинной дистанции». И здесь равных по опыту управления, причем оцениваемому всеми опросами высоко, Путину в России сейчас просто нет. Если же говорить об актуальной ситуации, то здесь традиционно самостоятельность страны, ее суверенитет, безопасность граждан и государства ценятся выше других показателей. И здесь выбор большинства также очевиден.

— В чем реальный, действенный смысл выборов, если учесть, что у главы государства колоссальная поддержка народа?

Игорь Рябов: — Выборы нужны для того, чтобы ни у самого общества, ни у наблюдающего за нами Запада, ни у дружественного Востока не было никаких сомнений относительно общественной поддержки политики президента Путина. Выборы — это демонстрация уровня консолидации общества вокруг президента. То время, когда общество должно «перезагрузить» перечень своих запросов в адрес президента, обозначить приоритеты. Именно для этого важно и то, что говорят во время избирательной кампании другие кандидаты. Насколько ответственные требования они выдвигают, что предлагают стране и избирателям. Понимая, что от оппонентов на выборах можно не получить исчерпывающий перечень запросов, властью проделывается масштабная работа по аудиту идей, производится очередная попытка перезагрузить систему новыми смыслами, нащупать истинные, а не наносные ресурсы развития.

Мне кажется, Россия при Путине многому научилась, и люди гораздо более четко понимают, что им на самом деле нужно. Например, люди знают, что значит жить насыщенной материальной жизнью. Многие уже побывали за границей, увидели мир, понимают, где какие ценности. И сейчас время начать осмыслять себя не только как общество материальных ценностей и общество потребления и высоких трат, но и как общество с определенными моральными критериями, общество, способное сострадать нуждающимся, общество взаимопомощи. С пониманием, в чем суть и глубина образовательных процессов, в чем смысл стремления к изучению наук, почему это важно не только для заработка, но и для поиска масштабных идей и проектов, которые могут захватить всю страну, сделать ее идейным лидером в глобальном мире.

Мне кажется, эти выборы — после всех внешних вызовов последнего времени — самые важные в последние восемнадцать лет. При Путине Россия научилась осознавать свои интересы в мире, и только сейчас по-настоящему просыпается и нащупывает свои интересы внутри себя. Вот почему именно Путин — самый интересный кандидат в президенты в таких условиях, а не просто фаворит. Вся вот эта подготовительная домашняя работа государства и общества проделана при его политическом руководстве.

Юрий Голубь: — Выборы, безусловно, нужны. Кто бы что ни говорил, но нынешний государственный строй — вполне демократический. Сильная центральная власть — традиционно необходимое условие российской государственности, но это не означает отказа от соревновательности в политике. Не удивительно, что мы видим довольно широкий спектр кандидатов — левых и правых, либералов и сторонников социального государства. При этом для эффективного выстраивания государственной стратегии важно не только понять, какой именно процент россиян действительно поддерживает президента, но и определить, какая часть — не поддерживает. Будет понятно, какие идеологические и экономические альтернативы существующему курсу одобряют люди. Конструктивные предложения соперников могут быть взяты на вооружение, это поможет скорректировать курс, что, безусловно, необходимо для скорейшего выхода из кризиса.

Сергей Простаков: — При уровне поддержки, показываемом всеми социологическими опросами, есть соблазн усомниться в самом институте выборов. Но в демократическом правовом государстве определяемые законами страны вопросы должны решаться непосредственным волеизъявлением граждан. Их активность должна быть достаточной при любом составе власти, чтобы обеспечивать собственные интересы. Большую роль играют и коммуникация с кандидатом, которая должна обеспечить понимание им нужд своих избирателей, и уровень явки и поддержки голосами, свидетельствующими об активности граждан.

— Способен ли кто-то из кандидатов составить реальную конкуренцию Владимиру Путину на выборах?

Игорь Рябов: — Интересно посмотреть не на то, кто сумеет набрать сопоставимый процент голосов, а на то, кто из кандидатов способен сформулировать содержательные идеи для страны, которые будут интереснее идей, озвучиваемых Путиным. Хочется посмотреть за конкурентной борьбой этих идей. Пока не очень получается, но надежда остается.

Юрий Голубь: — Всерьез о конкуренции за президентский пост говорить не приходится — вряд ли какие-либо обстоятельства способы поколебать массовую поддержку Владимира Путина. Пожалуй, может идти речь лишь о конкуренции за второе место, которое способно обеспечить политическое будущее кандидатов и их партий. До последнего времени хорошие перспективы были у кандидата от КПРФ Павла Грудинина, но скандал с внезапно всплывшими ценными бумагами стоимостью в миллиарды рублей, которые к тому же хранились в австрийском банке, — удар по репутации, и оправиться вряд ли удастся. Так что хорошие шансы у ветерана российской политики — Владимира Жириновского.

Сергей Простаков: — Среди тех, кто может составить конкуренцию, традиционно можно отметить кандидатов от парламентских партий. У Владимира Жириновского сложившийся, хоть и немалый, электорат, который не позволяет рассчитывать на победу. А Павел Грудинин, явно претендующий на расширение традиционного круга голосующих за КПРФ, имеет недостаточный опыт управления на государственном уровне. Довольно спорной получилась и его программа, которая содержит малореализуемые предложения.

— В пятницу, 12 января, ЦИК России зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина, среди них артисты, врачи, ученые, пенсионеры, волонтеры и многие другие. Можно ли говорить, что доверенные лица Путина — это люди из народа?

Игорь Рябов: — Что касается доверенных лиц, я думаю, что это формально важный, но не судьбоносный для программы президента список доверенных людей. За пределами этого списка остались миллионы тех, кто на самом деле является главным ресурсом президента. Настоящие «доверенные лица» президента — это его управленческая команда, которая работает на федеральном уровне и в регионах. Все-таки политическое администрирование гораздо важнее, чем символический набор из нескольких сотен человек. Думаю, президент прекрасно понимает, в чем реально уровень его ответственности именно на этих выборах: необходимо освежить повестку, развить лучшие качества российского общества, опереться на его самые лучшие и сильные стороны. Изменившаяся Россия и мир изменит к лучшему.

Юрий Голубь: — Да, безусловно. В списке есть имена людей с общенародной известностью — вратарь Игорь Акинфеев, хирург Леонид Бокерия, музыкант Игорь Бутман и другие, — чей авторитет, безусловно, убедит многих избирателей. Есть люди, известные и пользующиеся уважением в своих регионах и своем профессиональном кругу, и они должны обеспечить поддержку различных профессиональных, региональных, национальных, возрастных групп, людей с различным уровнем образования. Список, безусловно, составлен очень тщательно и грамотно. Можно еще раз отметить, что основная задача Владимира Путина — показать себя президентом всех россиян.

Сергей Простаков: — Уже сейчас понимание этого будущего демонстрируется штабом Путина. Множество людей тех профессий, что являются самыми распространенными (учителя, врачи), волонтеры, общественные активисты и так далее — это убедительное свидетельство того, что Путину уже не нужна дополнительная популярность, которую можно получить от включения в штаб более медийных персон. Он опирается не на меньшинство, а на большинство, не на элитную группу, а на практически все слои населения России, на простых людей.

Владимир Путин. Биография