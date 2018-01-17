Ирак: лидер «Хашд аш-Шааби» покинул политический альянс премьера Абади

Багдад, 17 января. Недавно созданная политическая коалиция премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади лишилась лидера шиитского ополчения Хади аль-Амири.

Источники в Ираке сообщают о стремительном изменении баланса политических сил в Багдаде перед предстоящими президентскими выборами. Несколько дней назад к альянсу премьера страны аль-Абади присоединился лидер бригады «Бадр», которая является основной силой шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). С декабря 2015 года «Хашд аш-Шааби» официально входит в состав иракских правительственных войск, ополчение пользуется поддержкой иранского «Корпуса стражей Исламской революции» и представляет собой серьезную политическую силу в Ираке.

Аль-Абади и аль-Амири обсудили совместные действия на выборах, и пришли к соглашению о выдвижении единым избирательным списком. Однако сейчас стало известно о том, что лидер ополчения покинул альянс премьер-министра. Причиной послужило присоединение к коалиции лидера движения «Садр» Оммара аль-Хакима, ранее Амири предупреждал о том, что его фракция покинет альянс в случае присоединения его шиитского оппонента.

По неподтвержденным данным Хади аль-Амири сейчас ведет переговоры о создании нового объединения с политическим конкурентом аль-Абади Нури аль-Малики, который известен своими оппозиционными настроениями.