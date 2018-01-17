Премьер-министр Болгарии призвал ЕС нормализовать отношения с Россией

Москва, 17 января. Евросоюз должен приступить к нормализации отношений с Россией, заявил в среду премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, которая является нашим самым большим соседом», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, с 1 января Болгария председательствует в Совете ЕС. В июле 2018 года ее на этом посту сменит Австрия.

В августе, поздравляя своего болгарского коллегу Румена Радева с 25-летием договора о сотрудничестве Москвы и Софии, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в отношениях между Россией и Болгарией есть большой потенциал.