Пушков: Молдавия упорно нарушает права российских журналистов, идя по пути Украины
Москва, 17 января. Кишинев пошел по пути Киева, продолжая нарушать права сотрудников российских СМИ, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Так он прокомментировал запрет на въезд в Молдавию российской журналистке телеканала НТВ Ираде Зейналовой.
Ранее о запрете на пересечение границы сообщили сотрудники погранполиции республики. По их словам, Зейналова прилетела в Кишинев из Стамбула, заявив, что в Молдавии у нее запланирован ряд важных встреч с высокопоставленными чиновниками, однако подтвердить это якобы никак не смогла. В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о депортации.
В ответ Пушков раскритиковал власти страны.
«Молдавия упорно и постоянно нарушает права российских журналистов, идя по пути Украины», — отметил он в своем микроблоге в Twitter.
Молдавия упорно и постоянно нарушает права российских журналистов, идя по пути Украины. Мы не раз ставили этот вопрос в Совете Европы, но все ушло в песок. Опыт показывает, что СЕ, как и ОБСЕ, неспособны обеспечить права журналистов.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 17, 2018
При этом он напомнил, что вопрос об этом российская сторона неоднократно понимала в Совете Европы: «но все ушло в песок».
«Опыт показывает, что СЕ, как и ОБСЕ, неспособны обеспечить права журналистов», — заключил политик.
Отметим, что сообщение о непропуске Зейналовой уже прокомментировал и президент Молдавии Игорь Додон. В комментирии РИА Новости он заявил, что подобные действия не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества с РФ, и пообещал что официально пригласит Зейналову в республику для интервью.