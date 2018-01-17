В обход санкций: Гайдаровский форум показал новые связи России со странами Азии и Европы. ФАН-ТВ

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России проходит IX Гайдаровский форум. Крупнейшая международная научно-практическая конференция в области экономики, которая с 2010 года проводится в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 90-х Егоре Гайдаре, в этом году посвящена обсуждению целей и ценностей России во внутренней и внешней социально-экономической политике. Форум посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

Ведущие мировые и российские эксперты, политики, представители финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты обсуждают проблемы государственного управления и тенденции в экономике в эпоху цифрового производства. Открывая форум, председатель Правительства России Дмитрий Медведев рассказал о том, какие вызовы бросает российскому обществу киберреволюция:

– Иногда кажется, что понятие частного пространства, понятие privacy совсем скоро уйдет из нашей жизни, в значительной мере на этом основывается система традиционных ценностей нашего общества. И не приведет ли это к переоценке? Нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий, который случился в начале 90-х годов, когда появились множество компаний на базе развивающегося Интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли. Но сама технология, я имею в виду этот самый Интернет как раз, – она не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль. Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, станет повседневной реальностью. Такой сценарий тоже не исключен, – сказал Медведев.

Одна из главных задач для России в условиях нестабильности мировой экономики – изменить отношение к здравоохранению и образованию. Это не только увеличение зарплат, но и принципиально новый технологический подход. Другая, не менее важная тема – рост промышленного производства в условиях антироссийских санкций. Об этом на форуме говорил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации:

– За последние три года мы видим результаты реализации программ импортозамещения. Мы ставили пред собой задачу выхода на глобальные рынки. И мы видим, фактически, результаты роста экспорта, причем несырьевого, неэнергетического за последний год. Рост по прошлому году несырьевого, неэнергетического экспорта составил порядка 19 %. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

По словам экспертов, зарубежные партнеры все чаще говорят о восстановлении российской экономики. Ряд азиатских компаний уже сегодня готов инвестировать в совместные с Россией логистические и инфраструктурные проекты.

С корреспондентом ФАН-ТВ пообщался Кирилл Дмитриев, генеральный директор АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»:

– Появляется много проектов, где Россия может взаимодействовать с Саудовской Аравией. В частности, «РЖД» могло бы быть одним из исполнителей заказа на строительство железной дороги Саудовской Аравии. Есть ряд проектов, где российские компании могли бы участвовать.

В Гайдаровском форуме принял участие Эско Ахо, председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries, в период с 1991 по 1995 годы занимавший должность премьер-министра Финляндии:

– Европейская экономика с 2014 года растет более быстрыми, чем американская экономика. И так же ожидается рост российской экономики. Надеюсь, что мы избавимся от санкций как можно быстрее. Конечно, это сложный политический процесс. Но, несмотря на эти санкции, я думаю, все-таки жизнь продолжается. И у нас есть много причин, чтобы жить и продолжать работать вместе.

Как отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, за последний год товарооборот между Россией и странами Евразийского экономического союза увеличился на 25 %. Страна заинтересована в создании Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.

– В части Ирана, Индии, Сингапура, Сербии, Египта мы действительно ведем такую работу, – отметил Денис Мантуров. – Я думаю, что в ближайшее время, так же, как и с Вьетнамом, мы выйдем уже на подписание с этими странами зон свободной торговли.

Отдельной темой для дискуссии на форуме стала первая сессия участников Координационного совета «Трианонский диалог». Новую площадку в прошлом году открыли президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон. В центре внимания двух стран – совместное сотрудничество в развитии моногородов.

В форуме принял участие гость из Франции – Кристиан Лейри, ответственный секретарь Российско-французского форума «Трианонский диалог». В своем выступлении он рассказал, чего ждать от нового Координационного совета:

– «Трианонский диалог» будет охватывать самые разные сферы и области, относящиеся к городам будущего, к разнообразным сферам нашего сотрудничества. На протяжении уже нескольких месяцев мы сотрудничали со своими коллегами – с представителями областной администрации, с предприятиями, работали над созданием цифровой платформы, которая, как мы полагаем, приблизит нас к цели, поможет гражданам России и Франции участвовать в этом процессе взаимодействия и строительстве данного проекта.

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