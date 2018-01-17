Образцы агитпродукции за Путина поступили в ЦИК первыми

Москва, 17 января. Образцы агитационной продукции в поддержку действующего президента РФ и кандидата на выборах в 2018 году Владимира Путина поступили в ЦИК первыми.

Об этом в среду сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.

«От кандидата Путина первыми поступили агитационные материалы, которые размещались на агитационных стойках для сбора подписей», — приводит ее слова ТАСС.

Согласно российскому законодательству, от кандидатов в Центризбирком должны быть предоставлены образцы всех агитматериалов.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В понедельник стало известно, что в его поддержку уже собрано свыше 700 тысяч подписей избирателей. Согласно данным социологических опросов, в настоящее время более 81% россиян готовы отдать свой голос на выборах за Путина.

Владимир Путин. Биография.