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Принцип будущего: глава Коми отчитался о внедрении предложенного Путиным проектного управления
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    Принцип будущего: глава Коми отчитался о внедрении предложенного Путиным проектного управления

    11:40  17 Января 2018
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    Принцип будущего: глава Коми отчитался о внедрении предложенного Путиным проектного управления

    Сыктывкар, 17 января. Глава Республики Коми Сергей Гапликов отчитался о внедрении проектного управления в регионе. Задача по использованию нового подхода к управлению развитием территорий была поставлена президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Гапликова, на реализацию пяти приоритетных проектов в минувшем году республика привлекла из федерального бюджета 800 миллионов рублей. Об этом он рассказал, выступая на IX Гайдаровском форуме, который стартовал сегодня в Москве.

    Напомним, об использовании проектного принципа ранее распорядился глава государства Владимир Путин. Указом президента был образован Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

    В Коми данная система внедряется с 2015 года. В настоящее время в регионе реализуется 9 приоритетных проектов по направлениям «Образование», «Здравоохранение», «ЖКХ и городская среда», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Моногорода» и «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #коми #выборы-2018 #проектное управление
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