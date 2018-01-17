Принцип будущего: глава Коми отчитался о внедрении предложенного Путиным проектного управления

Сыктывкар, 17 января. Глава Республики Коми Сергей Гапликов отчитался о внедрении проектного управления в регионе. Задача по использованию нового подхода к управлению развитием территорий была поставлена президентом России Владимиром Путиным.

По словам Гапликова, на реализацию пяти приоритетных проектов в минувшем году республика привлекла из федерального бюджета 800 миллионов рублей. Об этом он рассказал, выступая на IX Гайдаровском форуме, который стартовал сегодня в Москве.

Напомним, об использовании проектного принципа ранее распорядился глава государства Владимир Путин. Указом президента был образован Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В Коми данная система внедряется с 2015 года. В настоящее время в регионе реализуется 9 приоритетных проектов по направлениям «Образование», «Здравоохранение», «ЖКХ и городская среда», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Моногорода» и «Реформа контрольной и надзорной деятельности».