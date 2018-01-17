Силуанов опроверг увеличение налоговой нагрузки в ближайшие годы

Москва, 17 января. Правительство России не планирует увеличивать налоговую нагрузку в стране в ближайшие годы, заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время выступления на Гайдаровском форуме в Москве.

На форуме «Россия и мир: цели и ценности» Силунов прокомментировал информацию о том, что в России может быть увеличена налоговая нагрузка. Глава Минфина опроверг эти данные и обратил внимание, что правительство страны не рассматривает на данный момент такой вопрос.

«Правительство не предполагает увеличения налогового бремени на предстоящие годы», — констатировал российский министр.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что президент РФ Владимир Путин получает различные предложения по повышению НДФЛ в России. Однако никаких решений на данный момент в Кремле нет.