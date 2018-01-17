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Общество
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Россия
Силуанов опроверг увеличение налоговой нагрузки в ближайшие годы
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    Силуанов опроверг увеличение налоговой нагрузки в ближайшие годы

    11:45  17 Января 2018
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    Силуанов опроверг увеличение налоговой нагрузки в ближайшие годы

    Москва, 17 января. Правительство России не планирует увеличивать налоговую нагрузку в стране в ближайшие годы, заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время выступления на Гайдаровском форуме в Москве.

    На форуме «Россия и мир: цели и ценности» Силунов прокомментировал информацию о том, что в России может быть увеличена налоговая нагрузка. Глава Минфина опроверг эти данные и обратил внимание, что правительство страны не рассматривает на данный момент такой вопрос.

    «Правительство не предполагает увеличения налогового бремени на предстоящие годы», — констатировал российский министр.

    Силуанов опроверг увеличение налоговой нагрузки в ближайшие годы

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что президент РФ Владимир Путин получает различные предложения по повышению НДФЛ в России. Однако никаких решений на данный момент в Кремле нет.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #силуанов #правительство #минфин #налоги
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