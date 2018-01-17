Сирия: ВВС Израиля нанесли авиаудар по складу «Хезболлы» около Дамаска

Дамаск, 17 января. Израильская авиация атаковала склад боеприпасов в пригороде Дамаска.

По сообщению военных источников в Сирии израильские военные самолеты вновь атаковали пригороды Дамаска. Авиационный удар был нанесен по одному из складов боеприпасов ливанского движения сопротивления «Хезболла».

По предварительным данным на военном объекте возник крупный пожар. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля неоднократно наносил удары по военным объектам на территории Сирии. Отмечались факты поддержки боевиков террористических группировок со стороны Тель-Авива в районе оккупированных Израилем Голанских высот.