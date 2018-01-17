Упавший в районе Детройта метеорит попал на видео

Вашингтон, 17 января. Неподалеку от американского города Детройт (штат Мичиган) упал метеорит, сообщила Национальная метеорологическая служба США на своей странице в Twitter.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx — NWS Detroit (@NWSDetroit) January 17, 2018

«После анализа полученных данных Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, вероятнее всего, это был метеорит», — сообщило ведомство в своем микроблоге.

Кроме того, факт падения метеорита на территории США подтвердила местная геологическая служба, отметив, что космический объект упал в 8 км от небольшого города Нью-Хейвен, расположенного к северо-востоку от Дейтройта. Метеорит даже спровоцировал маленькое землетрясение, магнитуда которого составила 2 балла, передает «ФедералПресс».

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Местным жителям удалось снять необычное явление на видеорегистраторы автомобилей. На кадрах, опубликованных в Интернете, можно увидеть, как в ночном небе появляется некий светящийся объект. Через несколько мгновений он неожиданно взрывается.