Собянин утвердил названия новых московских улиц

Москва, 17 января. Новая улица на севере Москвы будет названа в честь великого советского и российского артиста Юрия Никулина. Соответствующая информация следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Улицей Юрия Никулина назовут проектируемый проезд в районе стадиона «ВТБ Арена». Рядом с ней также появятся улицы, посвященные футбольному тренеру Михаилу Якушину и футболисту Игорю Численко.

Как отмечает «РИАМО», постановление о присвоении новым улицам имен известных граждан России было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник. Его подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, открытие стадиона «ВТБ Арена» после реконструкции запланировано на апрель 2018 года. Стадион является домашней ареной московского футбольного клуба «Динамо»: и Никулин, и Якушин, и Численко были тесно связаны с командой.

Отметим, что названия улиц выбрали, проведя конкурс, участие в котором приняли более 400 человек.