Людям с ограниченными возможностями очень важно чувствовать ту поддержку, которую оказывает власть. И положительные изменения в этой сфере произошли благодаря Владимиру Путину. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила заслуженная артистка России и член Общественной палаты РФ Диана Гурцая.

«Для меня большая честь стать доверенным лицом президента. Я родилась в Абхазии, закончила школу-интернат в Тбилиси для незрячих детей и приехала в Россию. Здесь я состоялась в профессии, получила признание и любовь зрителей. И когда Владимир Владимирович вручал мне награду, для меня это был самый значительный день, потому что в свое время о таком я и мечтать не могла», — вспоминает Диана Гурцкая.

Собеседница ФАН напоминает, что еще 20 лет назад россиянам с различными физическими ограничениями было тяжело социализироваться и получить свое «место под солнцем», однако ситуация постепенно менялась.

«На сегодняшний день очень многое делается для людей, имеющих физические ограничения. Для них формируется подлинная доступная среда. Раньше мы не знали что такое инклюзия (инклюзия — процесс реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь — прим. ред.), не знали, что могут существовать какие-то интегрированные классы. А сегодня это стало нормой. И для людей с ограниченными возможностями очень важно, когда изменения чувствуются. Об этом нужно рассказывать. В данном случае выборы помогают инвалидам добиваться достойного будущего», — продолжает Гурцкая.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий российский лидер Владимир Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. В данный момент сторонники президента осуществляют сбор подписей в его поддержку по всей стране. По последним данным, уже более миллиона россиян поддержали выдвижение кандидатуры Путина.

Владимир Путин. Биография