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Матвиенко призвала исключить попытки внешнего вмешательства в выборы-2018
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    Матвиенко призвала исключить попытки внешнего вмешательства в выборы-2018

    11:24  17 Января 2018
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    Матвиенко призвала исключить попытки внешнего вмешательства в выборы-2018

    Москва, 17 января. Спикер совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о начале разработки законопроекта, предусматривающего предотвращение влияния на внутриполитические процессы в России.

    Матвиенко напомнила о встрече президента России Владимира Путина с советами палат Федерального Собрания. В ходе беседы главой государства был оглашен ряд важных инициатив, работа над которыми уже началась.

    «Среди них — демографический пакет; реализация новых мер, направленных на возвращение в Россию капиталов; вопросы предотвращения внешнего влияния на внутриполитические процессы и многое другое», — заявила спикер Совфеда на заседании.

    Она попросила вице-спикеров Николая Федорова и Андрея Турчака заняться обеспечением систематизации вышеуказанных инициатив. Матвиенко также предложила сформировать на их основе «дорожную карту», на которую будут ориентироваться при осуществлении законотворческой работы.

    Ранее сообщалось, что Матвиенко призвала парламентариев обеспечить проведение выборов президента России без провокаций.

    Напомним, что выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец. В данный момент в поддержку его кандидатуры собрано более миллиона подписей россиян со всей страны.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
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    #путин #россия #матвиенко #выборы-2018
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