Устроивших поножовщину в школе пермских подростков арестовали на два месяца

Уфа, 17 января. Суд заключил под стражу двух подростков, устроивших поножовщину в одной из школ Перми, сообщает представитель региональной прокуратуры.

«По решению суда, оба подростка-участника драки арестованы», — пояснил он в комментарии агентству РИА Новости.

Отметим, что в данный момент оба подростка находятся в больнице. Когда состояние пострадавших стабилизируется, они будут доставлены в СИЗО. Арест наложен на срок два месяца, добавил источник в прокуратуре.

Напомним, что 15 января в одной из пермских школ произошло нападение с использованием холодного оружия. В результате пострадали 15 человек, среди них ученики четвертого класса и учительница.