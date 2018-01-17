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Общество
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Украина
Поклонская напомнила Порошенко, кто ответственен за происходящее на Украине
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    Поклонская напомнила Порошенко, кто ответственен за происходящее на Украине

    11:20  17 Января 2018
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    Поклонская напомнила Порошенко, кто ответственен за происходящее на Украине

    Москва, 17 января. Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Наталья Поклонская заявила, что ответственность за происходящее на Украине несет в первую очередь президент страны Петр Порошенко.  

    Так Поклонская прокомментировала очередное заявление Порошенко о якобы имеющем месте давлении Москвы на Киев.

    «Очередные обвинения со стороны президента Украины выглядят нелепым оправданием и выдают присутствие банальной трусости и страха перед неминуемой ответственностью за все преступления перед украинским народом», — приводит РИА Новости комментарий экс-прокурора Республики Крым.

    Она подчеркнула, что за все события происходящие на территории Украины, несет ответственность именно президент страны Петр Порошенко.

    «Можно говорить, что звезды неправильно стали или магнитные бури, вызванные спецслужбами России, так на вас повлияли, или галстук пожевать, как ваш коллега, но не поможет. За все, что происходит в стране, никто так не в ответе, как вы — ее президент», — подытожила Поклонская

    Отметим, ранее украинский лидер Петр Порошенко во время общения с иностранными дипломатами в очередной раз пожаловался на то, что Россия якобы хочет вернуть Украину в свою так называемую «сферу влияния», и что европейские страны не могут доверять Москве.

    Напомним, на протяжении последних лет Киев регулярно адресует Москве безосновательные обвинения во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями на территории Донбасса. Россия последовательно отрицает все обвинения и напоминает, что не является стороной противостояния в конфликте, разворачивающемся в Донбассе. 

    Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, Россия заинтересована в том, что Украина преодолела острый политический и экономический кризис.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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    #путин #донбасс #украина #порошенко #поклонская
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