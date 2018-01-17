Брюссель, 17 января. Западная коалиция дистанцировалась от кризисной ситуации, сложившейся между Анкарой и курдскими союзниками США.

Представитель штаба военной операции «Непоколебимая решимость» полковник Райан Диллон продемонстрировал слабую заинтересованность международной коалиции в поддержке своих союзников-курдов, в случае нападения турецкой армии.

«Объявленная зона турецкой операции находится вне зоны ответственности коалиции», — сообщил американский полковник.

Курдский оппозиционный альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) и «Отряды народной самообороны» (YPG) на протяжении нескольких лет были союзниками США в проведении наземной части операции против террористов в Сирии. Курды получают поддержку и вооружение от Пентагона, играя роль передовых отрядов во время наземных столкновений, а также являются основной силой, выражающей интересы Белого дома в Сирии.

После поражения «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая группировка) Вашингтон заявил о намерении создать из курдских отрядов «силы пограничной безопасности», заявление было воспринято Турцией и РФ, как попытка разделить Сирию и лишить ее суверенитета.

Турция сообщила о готовности начать военную операцию против курдов, однако на помощь со стороны США оппозиционерам, видимо, рассчитывать не придется.

С подобной ситуацией столкнулись и иракские курды, которые долгое время позиционировались, как союзники Соединенных Штатов. После проведения референдума о независимости Курдистана от Ирака американские «партнеры» не стали поддерживать своих курдских друзей. Конфликт с Багдадом привел к военному вторжению в автономию и потере Курдистаном значительных нефтеносных территорий, а также экономическому кризису в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.