В Госдуме объяснили, с чем связано заявление Порошенко о России

Москва, 17 января. Президент Украины Петр Порошенко надеется получить финансирование от западных государств, именно с этим связано его заявление о том, что Россия якобы «хочет вернуть» Украину в так называемую «сферу влияния», считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Водолацкий напомнил, что в настоящее время, согласно исследованию европейских социологических служб, рейтинг Порошенко составляет только 5%. Кроме того, как отметил депутат, все больше жителей Украины сегодня начинают говорить о необходимости восстановить дружеские и экономические отношения с Россией.

«Учитывая мнение населения, Порошенко сделал такое заявление, чтобы его западные партнеры больше денег выделяли на различные проекты, в том числе на развитие экономики Украины», — приводит слова Водолацкого РИА Новости.

Депутат напомнил, что после 2014 года материальное положение населения на Украине сильно ухудшилось, тысячи граждан были вынуждены уехать из страны, чтобы найти работу.

«Порошенко различные заявления, в том числе казусные, делает периодически, в том числе в отношении России», — добавил Водолацкий.

Напомним, Украина неоднократно обвиняла Россию в том, что она якобы вмешивается в ситуацию в Донбассе. В свою очередь официальные представители РФ обращали внимание на то, что Москва не является участником конфликта на восточной границе Украины.

Сложившуюся ситуацию в российско-украинских отношениях президент России Владимир Путин на прошлой неделе назвал ненормальной, однако выразил уверенность, что в будущем она нормализуется.