Район Аз-Захра, расположенный на западной окраине Алеппо, подвергся массированным обстрелам боевиков-исламистов, дислоцирующихся в предместьях города. Под ударом, в частности, оказался местный детский сад. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии узнал сведения о числе жертв и пострадавших, а также запечатлел на видео последствия обстрела.

По детскому саду была выпущена одна ракета, сообщил наш репортер. В результате удара погибли водитель Вад Ганнам и двухлетний мальчик. Еще один ребенок серьезно пострадал, также ранение получили три воспитательницы, одна из которых сейчас находится в тяжелом состоянии. Кроме того, здание дошкольного учреждения и еще ряд соседних строений по улицам Нила и Халидии были заметно повреждены.

Спецкорреспондент ФАН также посетил местную больницу, где сейчас находится пострадавший в результате обстрела террористов мальчик. Медицинские сотрудники сообщили, что ребенок находится в критическом состоянии и пока не приходил в себя.

Сам Алеппо был освобожден Сирийской арабской армией (САА) в результате спланированной российскими военными советниками операции под прикрытием ВКС РФ еще в декабре 2016-го года. Однако к западу от населенного пункта по-прежнему сохраняется присутствие вооруженных группировок, в том числе «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ). Боевики вели огонь по мирным кварталам на западной окраине города время от времени, однако в последнее время обстрелы заметно участились. Тем самым боевики, которые в настоящее время стремительно теряют свой главный оплот — провинцию Идлиб — пытаются напомнить о себе и заявить, что они по-прежнему сильны. Тем не менее, в результате их действий страдает, прежде всего, гражданское население, в том числе дети и женщины.

За последние несколько недель правительственные войска САР при помощи российской боевой авиации освободили обширные территории на юго-востоке Идлиба и на юго-западе провинции Алеппо. Под контроль сирийских войск, в частности, перешла стратегически значимая авиабаза «Абу-Духур» к востоку от одноименного города.

1 Организация запрещена на территории РФ.