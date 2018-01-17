Ученые сумели измерить человеческую мудрость

Сан-Диего, 17 января. Группа ученых из Калифорнийского Университета в Сан-Диего утверждает, что создали шкалу, которая позволят провести объективную оценку человеческой мудрости, которая, согласно популярным представлениям накапливается с возрастом. Разработанная система оценки получила название SD-WISE.

Для определения мудрости участники эксперимента должны были ответить на ряд вопросов, которые касались различных свойств человека — физических, когнитивных, психологических и социальных аспектов его жизни. В эксперименте принимали участие около 500 добровольцев, мужчин и женщин в возрасте от 25 до 104 лет. Вопросы, на которые ответили участники, позволили обобщить свойства их социального поведения, уровня прагматичности, эмоционального самоконтроля и самопонимания, терпимости и способности переживать неопределенность в жизни.

Как отмечает Planet Today, недостаток созданной калифорнийскими учеными шкалы SD-WISE заключается в том, что обобщенные результаты теста трудно проверить каким-либо другим способом. Кроме того, данный тест предполагает, что существует какие-то общие свойства мудрости — в то время как для каждого человека понимание мудрости, скорее всего, будет своим собственным.