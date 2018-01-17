Журналистку НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию

Кишинев, 17 января. Российскую журналистку телеканала НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию. Об этом сообщили в пресс-службе погранполиции республики. Въезд в страну был запрещен якобы потому, что Зейналова не смогла подтвердить цель визита в республику. В Москву ее вернут ближайшим рейсом из Кишинева.

«Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально», — сообщили представители ведомства в комментарии РИА Новости.

Пограничники также подчеркнули, что речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд.

Напомним, что ранее молдавские власти запрещали въезд в корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.

При этом, как и украинские погранслужбы, молдавские пограничники обычно обосновывают отказ невозможностью подтвердить цель визита.

10 января спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.