В Госдуме РФ предлагают легализовать работу частных военных компаний

Москва, 17 января. В России хотят легализовать работу частных военных компаний, которые показали свою актуальность во время проведения антитеррористической операции в Сирии, сообщил председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Шаманов подчеркнул, что комитет по обороне готов включиться в работу по созданию законопроекта о легализации частных военных компаний. Он обратил внимание, что этот вопрос неоднократно поднимался за последние 1,5 года.

«Мы видим реальную практику, когда развитые страны, такие как Америка и ряд других, используют ЧВК для выполнения задач за пределами своей страны, — приводит его слова RT. — У нас этот вопрос, как мне кажется, был несколько недооценен. Частные военные компании — это уже данность, от которой нельзя отмахиваться…»

Предполагается, что ЧВК будут участвовать в контртеррористических операциях за рубежом, а также защищать суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. Им поручат защищать разные объекты, в число которых входят месторождения нефти и газа, а также железные дороги.

Деятельность ЧВК будет лицензироваться. Им будет запрещено нарушать суверенитет и изменять границы стран, свергать законную власть, осуществлять подрывную деятельность, а также разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.

Проект закона планируют внести на рассмотрение в Госдуму уже в течение месяца. Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, ситуация в Сирии показала актуальность ЧВК.

Кроме того, их легализацию поддержали глава МИД РФ Сергей Лавров, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, представитель комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди и ряд других российских политиков.

Президент России Владимир Путин в 2012 году, занимая пост премьер-министра страны, поддержал создание системы ЧВК.