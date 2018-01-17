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Общество
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Видеодайджест новостей, утро 17 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, утро 17 января 2018 года

    В штабе Путина рассказали, какие звонки поступают от избирателей. Актер Башаров стал опекуном двух сирийских детей-беженцев. Порошенко обвинил Россию в намерении «уничтожить украинское государство»
    11:07 17 Января 2018
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    В штабе Путина рассказали, какие звонки поступают от избирателей

    Видеодайджест новостей, утро 17 января 2018 года

    Предвыборный штаб президента РФ и кандидата на выборах-2018 Владимира Путина рассказал о поступающих звонках со всех концов России.
    Сообщается, что некоторые избиратели рассказывают о нарушениях, и данная информация немедленно проверяется. Однако большая часть граждан интересуется, где можно поставить подпись в поддержку кандидата на президентских выборах.
     

    Актер Башаров стал опекуном двух сирийских детей-беженцев

    Видеодайджест новостей, утро 17 января 2018 года

    Российский актер Марат Башаров стал опекуном двух сирийских детей-беженцев.
    Во вторник во время проведения российской гуманитарной миссии в столице Ливана Башаров подписал официальные документы по опеке над двумя сирийскими детьми — пятилетним Ахмадом и семилетней Асмой, согласно которым он будет финансово поддерживать их.
    Сейчас дети живут во временных лагерях беженцев в Ливане. Сам Башаров пояснил, что опекунство над детьми является его личным выбором и религиозным долгом.
     

    Порошенко обвинил Россию в намерении «уничтожить украинское государство»

    Видеодайджест новостей, утро 17 января 2018 года

    Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в намерении вернуть Украину в «сферу влияния», а затем «уничтожить украинское государство». Об этом украинский президент заявил на встрече с иностранными дипломатами.
    «Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую «сферу влияния», уничтожить украинское государство как таковое», — заявил украинский лидер.
    Порошенко заявил, что России «нельзя» верить, о чем, якобы, свидетельствует опыт истории.
     

    Пушков раскрыл истинную цель новых антироссийских санкций США

    Видеодайджест новостей, утро 17 января 2018 года

    Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что истинной целью введения США новых антироссийских санкций является придание конфронтации с Россией необратимый характер.
    «Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США — придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок Обамы переводят в политику долгой осады», — говорится в сообщении российского сенатора в микроблоге в Twitter.
    Напомним, ранее посол США в России Джон Хантсман сообщил, что к концу января стоит ожидать публикации «кремлевского доклада».

     

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