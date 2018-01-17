Видеодайджест новостей, утро 17 января 2018 года

В штабе Путина рассказали, какие звонки поступают от избирателей Предвыборный штаб президента РФ и кандидата на выборах-2018 Владимира Путина рассказал о поступающих звонках со всех концов России. Сообщается, что некоторые избиратели рассказывают о нарушениях, и данная информация немедленно проверяется. Однако большая часть граждан интересуется, где можно поставить подпись в поддержку кандидата на президентских выборах.

Актер Башаров стал опекуном двух сирийских детей-беженцев Российский актер Марат Башаров стал опекуном двух сирийских детей-беженцев. Во вторник во время проведения российской гуманитарной миссии в столице Ливана Башаров подписал официальные документы по опеке над двумя сирийскими детьми — пятилетним Ахмадом и семилетней Асмой, согласно которым он будет финансово поддерживать их. Сейчас дети живут во временных лагерях беженцев в Ливане. Сам Башаров пояснил, что опекунство над детьми является его личным выбором и религиозным долгом.

Порошенко обвинил Россию в намерении «уничтожить украинское государство» Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в намерении вернуть Украину в «сферу влияния», а затем «уничтожить украинское государство». Об этом украинский президент заявил на встрече с иностранными дипломатами. «Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую «сферу влияния», уничтожить украинское государство как таковое», — заявил украинский лидер. Порошенко заявил, что России «нельзя» верить, о чем, якобы, свидетельствует опыт истории.