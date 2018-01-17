Турция разместила ракетные комплексы на границе с Сирией

Алеппо, 17 января. Турция усилила группировку войск на границе с Сирийской арабской республикой.

В глобальной Сети опубликована запись, сделанная около позиций турецкой армии на границе с Сирией. На кадрах показаны ракетные комплексы, расположенные в районе Кирихан провинции Хатай.

Ранее стало известно, что Анкара перебросила к сирийским границам несколько подразделений тяжелой бронетехники. Власти Турции неоднократно заявляли о готовности начать операцию против курдов в районе Африн провинции Алеппо.

Курды сообщили о намерении отразить агрессию Турции и усилили ополчение в Африне дополнительными отрядами, прибывшими из населенного пункта Манбидж.

Ранее сообщалось, что протурецкие боевики и турецкая артиллерия продолжают обстрелы кантона Африн. Анкара заявляет о «террористической» направленности курдского ополчения и намерена зачистить от курдов север провинции Алеппо.