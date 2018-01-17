Матвиенко призвала Совфед обеспечить проведение выборов без провокаций

Москва, 17 января. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламентариев обеспечить проведение выборов президента России в 2018 году без провокаций, нарушений и с высокой явкой.

«Наша обязанность <…> приложить все усилия для того, чтобы как можно больше граждан пришло на президентские выборы, чтобы они укрепили гражданское единство, (выборы – прим. ФАН) прошли в строгом соответствии с законодательством на открытой конкурентной основе. Нельзя допустить нарушений и провокаций», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Спикер Совета Федерации также подчеркнула, что предвыборный период должен стать «временем широкомасштабного диалога, выработки новых идей» и задать ориентиры для дальнейшего развития государства и общества.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующая дата была утверждена Советом Федерации. 18 декабря официально стартовала президентская кампания. В настоящее время в ней продолжают участие 17 кандидатов, зарегистрированных ЦИК РФ.

Действующий президент России Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. К началу недели в его поддержку было собрано более 700 тысяч подписей избирателей. Как показали социологические опросы, уже сейчас более 81% граждан готовы проголосовать за Путина.

Владимир Путин. Биография.