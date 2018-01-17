Плевок в лицо каждому украинцу: в Киеве пообещали жесткое наказание для артистов-предателей

Киев, 17 января. Гастроли украинских артистов в российских городах — «это плевок в лицо каждому гражданину Украины, и на него должен быть адекватный, жесткий ответ», заявил советник главы министерства внутренних дел страны Зорян Шкиряк.

Он отметил, что давно следовало «заняться теми украинскими исполнителями, которые на сегодняшний день ездят и выступают в России с гастролями».

«Лично для меня это омерзительно и подло», — заявил Шкиряк.

Кроме того, он считает, что наказание для украинских «артистов-предателей» должно быть прописано в украинском законодательстве, передает «Обозреватель».

«В любом зале России, в котором выступает тот или иной музыкант, есть люди, которые с оружием в руках убивали украинцев», — сообщил советник главы МВД Украины.

Он также пообещал, что Киев будет и в дальнейшем продолжать запрещать въезд российским артистам.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил с инициативой о том, что украинские представители шоу-бизнеса, которые ездят с гастролями по России, должны быть занесены в специальный реестр и оплачивать дополнительный военный сбор.

Напомним, накануне режиссера Никиту Михалкова и рэп-исполнителя Басту признали «угрозой национальной безопасности» на Украине и запретили въезд в страну.