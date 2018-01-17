Савченко нашла «единственного мужика» в украинской политике

Киев, 17 января. Единственным настоящим «мужиком» среди всех украинских политиков является лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, считает внефракционный народный депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Так Савченко ответила на интервью украинского журналиста о том, кому из киевских политиков она могла бы в глаза сказать «настоящий мужик».

На комментарий представителя СМИ о том, что в таком случае ей не за кого будет выйти замуж, народный депутат отметила, что «мужик» как политик и замужество – разные вещи.

Напомним, Надежда Савченко в России была призвана виновной по делу об убийстве в Донбассе и приговорена к 22 годам заключения и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Однако позже, 25 мая 2016 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко, и она была возвращена на родину в обмен на осужденных на Украине россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.