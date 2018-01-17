Латакия: за сутки боевики четыре раза нарушили режим перемирия

Москва, 17 января. Министерство обороны России сообщило об 11 случаях нарушения режима прекращения огня в сирийских зонах деэскалации.

По данным российских наблюдателей за минувшие сутки режим прекращения боевых действий нарушался в провинциях Латакия (4), Хомс (1) и Алеппо (1). Турецкая мониторинговая группа сообщила от пяти фактах стрельбы в провинциях Алеппо (1), Идлиб (2) и Дамаск (2). Стрельба велась из минометов и легкого вооружения. Большая часть нарушений связана с действиями боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

В Минобороны РФ отметили, что российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в населенные пункты Слейбия провинции Алеппо и Мардес провинции Хама. Местные жители получили около пяти тонн продовольственных наборов. За сутки военные медики оказали помощь 27 сирийцам.

1 Организация запрещена на территории РФ.