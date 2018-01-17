Бутман: Я согласен с курсом Путина и его идеями, готов поддерживать все, что он делает

Знаменитый саксофонист Игорь Бутман вместе с Московским джазовым оркестром начал новый 2018 год серией концертов в легендарном клубе Dizzy's Club Coca Cola в нью-йоркском Линкольн-Центре. Потом Бутман посетит еще три штата и завершит гастроли в Бруклине, откуда сразу поедет в Москву на встречу президента России Владимира Путина с доверенными лицами.

Бутман второй раз стал доверенным лицом президента. Он поддерживает своего кандидата во всем. О том, почему он поддерживает политику Владимира Путина и о том, что такое настоящая демократия Игорь Бутман рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей перед концертом в Нью-Йорке.

— Я согласен с его курсом, с его идеями. Он мой старший товарищ. Я готов поддерживать все, что он делает. У меня все хорошо складывается, зачем мне быть за другого кандидата, когда при Владимире Путине с культурой все отлично.

— Вы заметили какой-то прогресс за последние годы в области культуры?

— Да, уделяется много внимания. Джазовые фестивали проходят по всей стране, появляются молодые музыканты. Все это происходит благодаря мудрой политике в нашей области президента России. С этой точки зрения, да и со всех остальных, у меня другого кандидата нет.

— Сейчас в России появились определенные люди, которые призывают бойкотировать выборы. Как вы к этому относитесь и почему вы считаете, что необходимо пойти на выборы?

— Бойкотировать выборы ни в коем случае нельзя. Те люди, которых не пропустила избирательная комиссия, не прошли дальше по объективным причинам. Они разочарованы в том, что не смогут быть кандидатами, поэтому деконструктивно все делают для того, чтобы сорвать политический процесс, сорвать свободные выборы. Идти на выборы надо, надо выразить свой протест или согласие с политикой тех или иных кандидатов, их программ. Это наша обязанность, если мы хотим жить в демократическом мире. Давайте выразим свою волю. Поддержим своего кандидата. Это демократическая форма, которая уже давно работает во всем мире. И какой смысл в бойкоте? Выборы все равно будут признаны действительными. И тогда будет понятно, что это абсолютно не те методы.

— Ну, эти люди считают, что бойкот выборов — это и есть демократия…

— Люди, призывающие к такому протесту, совершенно не знают, что такое демократия. При всем том, что они говорят, что они демократы, либо либералы. У них только свое мнение, которое они считают единственно правильным. И если это мнение не совпадает с мнением нашего президента, то значит это вообще что-то «суперлиберальное», «суперправильное». Истина в последней инстанции, как они уверяют.

Напомним, что президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на них в качестве самовыдвиженца. В данный момент в поддержку Путина было собрано более миллиона подписей россиян со всей страны.