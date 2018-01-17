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Россия
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Пентагон опроверг планы по созданию «сил обороны границы» в Сирии — глава МИД Турции
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    Пентагон опроверг планы по созданию «сил обороны границы» в Сирии — глава МИД Турции

    10:45  17 Января 2018
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    Пентагон опроверг планы по созданию «сил обороны границы» в Сирии — глава МИД Турции

    Анкара, 17 января. Глава Пентагона Джеймс Мэттис опроверг существование планов США по созданию на севере Сирии «сил обороны границы» на основе курдских вооруженных формирований. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    По словам Чавушоглу, начальник Пентагона опроверг сведения о создании курдской армии в ходе личного разговора с турецким министром в кулуарах саммита по безопасности и стабильности на Корейском полуострове.

    «Я дал четко понять главе Пентагона, что реализация в Сирии подобного плана нанесет непоправимый удар по турецко-американским отношениям. Глава оборонного ведомства США в беседе со мной опроверг сообщения о планах Вашингтона по созданию в Сирии «сил по защите безопасности границ». Мэттис заверил, что лично проследит за данным вопросом», — объявил Чавушоглу.

    Пентагон опроверг планы по созданию «сил обороны границы» в Сирии — глава МИД Турции

    В беседе с агентством Anadolu министр подчеркнул, что Анкара призывает Вашингтон отказаться от шагов, которые бы могли привести к кризису в турецко-американских отношениях и призвал вернуть в США все оружие, поставленное курдским силам. При этом Мэттиса турецкий министр назвал «человеком, любящим Турцию и осознающим ее значимость».

    Напомним, сообщения о планах формирования «сил безопасности границы» вызвали крайне резкую реакцию в Анкаре — турецкие военные приготовились к проведению военной операции против курдов в сирийском регионе Африн, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создание «сил безопасности границы» является прямой угрозой для Турции.

    Пентагон опроверг планы по созданию «сил обороны границы» в Сирии — глава МИД Турции

    Отметим, ранее в ходе переговоров между Путиным и Эрдоганом по поводу организации Конгресса национального диалога Сирии турецкий лидер выступил решительно против участия в нем курдов из «Демократического союза» (PYD).

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #чавушоглу #мэттис
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