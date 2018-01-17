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Россия
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Общество
«Мечтают о дойной корове»: аналитики ответили французам, требующим у России вернуть «царские долги»
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    «Мечтают о дойной корове»: аналитики ответили французам, требующим у России вернуть «царские долги»

    10:37  17 Января 2018
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    «Мечтают о дойной корове»: аналитики ответили французам, требующим у России вернуть «царские долги»

    Москва, 17 января. Россия является еще одной «дойной коровой», до которой французы мечтают дотянуться, считает журналист Ирина Алкснис.

    Требования граждан Франции о возврате «царских долгов», адресованные России, не стоит рассматривать как русофобию или антироссийскую позицию: такой подход закономерен для «левого и социально ориентированного француза, привыкшего, что государство дает, и традиционно возмущающегося что дает мало», пишет Алкснис для РИА Новости.

    Государственные облигации для привлечения финансов на строительство железной дороги были выпущены в России 150 лет назад. Пришедшие к власти большевики выплачивать долги отказались, однако в конце XX века Россия и Франция урегулировали данный вопрос.

    «Мечтают о дойной корове»: аналитики ответили французам, требующим у России вернуть «царские долги»

    Несмотря на это, в январе более 400 тысяч французов заявили, что Москва должна выплатить им долги. По мнению Алкснис, в том, что «наследники» хотят «сказочно разбогатеть на халяву», нет ничего удивительного.

    «Самое удивительное в происходящем то, что таких потомков во Франции набралось аж 400 тысяч, и эти сотни тысяч не просто мечтают, а многие годы (точнее, десятилетия) предпринимают реальные последовательные усилия, чтобы их мечта сбылась», — отмечает журналист.

    Как пишет Алкснис, требования французов соотносятся с современными представлениями о Франции как о стране с грязными улицами, мигрантами и гражданами, которые «бастуют по любому поводу, лишь бы не работать». Вспомнив о «царских долгах», «наследники» не стремятся к справедливости, а искренне уверены, что им должны «просто по факту их существования», считает автор.

    «То, что во Франции нашлось 400 тысяч человек с подобным подходом к жизни (да еще в столь активной форме), действительно выглядит проблемой. Правда, не России, а самой Франции», — заключает Алкснис.

    «Мечтают о дойной корове»: аналитики ответили французам, требующим у России вернуть «царские долги»

    Напомним, как писало URA.RU, на этой неделе французские СМИ сообщили о том, что более 400 тысяч французов потребовали от Москвы выплаты «царских долгов» общей суммой в 53 миллиарда евро. Позже министерство экономики Франции отметило, что Париж не может выдвигать в отношении России такие требования, однако запретить выдвигать их гражданам невозможно.

    Ранее, комментируя ситуацию, историк и публицист Петр Мультатули заявил, что такие требования граждан свидетельствуют о том, что определенные силы во Франции считают слишком хорошим отношение Парижа к Москве и хотят это изменить.

    Историк напомнил, что во время визита президента РФ Владимира Путина во Францию российский лидер был принят в Версале, что является демонстрацией особого отношения к Путину со стороны его французского коллеги Эммануэля Макрона.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #франция #французы
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