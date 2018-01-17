Ученые выяснили, как работает мозг творческих людей
Кембридж (Массачусетс, США), 17 января. Международная группа научных сотрудников под руководством Роджера Бити из Гарвардского университета нашла механизм, который отвечает за креативность человеческого мышления. Материалы изложены в специализированном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Как оказалось при исследовании, у творческих личностей три нейронных сети работают в унисон, в отличие от остальных, сообщает «Инфореактор».
Отмечается, что речь идет о пассивном режиме, исполнительном контроле и салиентной сети. Первые два отдела у обычных людей не могут работать синхронно, пишет «ФедералПресс».
Американские эксперты надеялись обнаружить механизм мышления творческих людей. В исследовании участвовали более 160 человек, среди которых были научные сотрудники, музыканты и художники.
Напомним, президент России Владимир Путин в интервью голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что работа главы государства схожа с деятельностью людей творческих профессий.
«Не хочу себя сравнивать с людьми творческих профессий, но процесс работы и принятие решений, чем-то напоминает такой процесс», — отметил он.