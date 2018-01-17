Видео странного танца генпрокурора Украины с собакой взорвало Сеть

Киев, 17 января. В Сети распространили видео, на котором генеральный прокурор Украины Юрий Луценко танцует с собакой породы бернская овчарка.

В ролике, опубликованном на международной платформе YouTube, Луценко исполняет медленный танец с собакой, держа ее при этом за передние лапы. Пес в ответ лишь виляет хвостом и смотрит на хозяина. По информации украинского издания «Страна.ua», партнером Луценко стал его собственный питомец по кличке Черчилль.

За кадром также можно расслышать голос и смех неизвестной женщины, которая дает советы «танцорам».

В конце видео можно заметить, как генпрокурор целует собаку и отпускает обратно на пол, отмечает телеканал «360».

Интернет-пользователи не смогли остаться равнодушными к опубликованному ролику.

«С такой женой не только с собакой затанцуешь», — пошутил один из юзеров.

«Мне одному показалось, что собака умнее выглядит?», — потешается другой.

Некоторым юзерам даже показалась, что в момент съемок видео Луценко и его супруга находились в нетрезвом состоянии.