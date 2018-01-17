Недвижимость и прибыль ресторанов увеличат рост ВВП России в I квартале — ислледование

Москва, 17 января. Эксперты российского экономического университета имени Г.В. Плеханова прогнозируют рост экономики РФ в I квартале 2018 года. По прогнозам специалистов, он составит 1,2%. В минувшем году российская экономика выросла на 0,5%.

При этом структура роста ВВП в I квартале этого года будет отличаться от прошлогодней, пишет газета «Известия». Так, в I квартале 2017 года импульс росту экономики придавала добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства.

В этом году положительную динамику, как полагают в в РЭУ, обеспечит финансовая деятельность, а именно страхование, фондовый рынок, денежные переводы. Кроме того, драйверами станут сферы недвижимости и обслуживания, а также дорожающая нефть. Свою лепту внесет оптовая и розничная торговля, прибыль гостиниц и ресторанов. Увеличение реальных зарплат и восстановление доходов позволит россияне больше тратить денег на досуг.

В Минэкономразвития полагают, что рост реальных зарплат в этом году составит 3,9%, в минувшем году этот показатель составлял 3,1%.

Напомним, в конце декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень роста российской экономики должен превысить мировой. Глава государства подчеркнул, что власти добьются этого показателя.