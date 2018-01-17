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Сирия новости 17 января 12.30: беженцы возвращаются в Дейр-эз-Зор, главарь «Нусры» ищет союзников в Идлибе
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    Сирия новости 17 января 12.30: беженцы возвращаются в Дейр-эз-Зор, главарь «Нусры» ищет союзников в Идлибе

    12:30  17 Января 2018
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    Беженцы возвращаются в Дейр-эз-Зор

    Сирия, 17 января. Беженцы возвращаются в провинцию Дейр-эз-Зор. ССА** понесла потери в результате столкновений с САА на юге Даръа. Лидер «Джебхат Ан-Нусры»***1 призывает силы вооруженной оппозиции к объединению против САА в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают САА поддержку на юге провинции Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков в Восточной Гуте Дамаска.

    «Исламское государство»1: ведет бои с курдами за населенный пункт Гаранидж на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

    Сирийская свободная армия (ССА): штурмовала населенные пункты Аль-Джафра, Анадан Аль-Шейх и Абу Муджахер в южной части Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: потеряла четверых исламистов в боях с САА на юге города Даръа; призывает вооруженную оппозицию объединиться против САА в Идлибе.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: понесла потери в результате обстрела ИГ1 на северо-востоке Дамаска.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    По данным новостного портала Al Masdar News, правительственные войска САР атаковали позиции исламистов антиправительственных организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Ахрар Аш-Шам» на северо-востоке Дамаска в районе населенных пунктов Ирбин и Хараста. Под руководством 4-го дивизиона силы САР выпустили несколько ракетных снарядов класса «земля — земля» по укрепрайонам радикалов. Полевой корреспондент AMN также сообщил о том, что в ближайшее время Сирийская арабская армия (САА) готовится начать новую крупномасштабную операцию в Восточной Гуте.

    Тем временем формирование «Джейш Аль-Ислам» заявило, что все позиции, ранее утерянные боевиками в районе города Аль-Нашабия, вновь перешли под контроль группировки. Тем не менее правительственные источники данные сведения пока не подтверждали. В настоящий момент вооруженные столкновения между САА и «Армией Ислама» в данном районе прекратились. Тогда как медиа-портал «Исламского государства» «Аль-Амак» утверждает, что перестрелки теперь разворачиваются между исламистами и террористами ИГ. Во время обстрела ИГИЛовцами квартала Аз-Зейн один из радикалов «Джейш Аль-Ислам» был убит, еще четверо получили ранения.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Информационное агентство Al Masdar News опубликовало фотографии, на которых запечатлены ракетные установки турецкой армии, размещенные вдоль сирийско-турецкой границы. Вооружение было установлено в районе населенного пункта Кирихан в провинции Хатай. Никаких сообщений о вооруженных стычках в данном районе пока не поступало, однако президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что столкновения могут начаться в любую минуту. Напомним, официальная Анкара считает, что курдские формирования Рабочая партия Курдистана (РПК) и Отряды народной самообороны (YPG) представляют угрозу для целостности Турции.

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке авиации РФ продолжает развивать наступление недалеко от авиабазы «Абу Духур» к югу от столицы региона. Новостное агентство Al Masdar News передает, что силы САР атаковали укрепрайоны антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» к северо-востоку от стратегического аэропорта. Под прикрытием тяжелой артиллерии войска Сирийской арабской армии (САА) штурмовали населенные пункты Аль-Джафра, Анадан Аль-Шейх и Абу Муджахер. О результатах столкновений пока ничего не известно.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    В течение всей прошлой недели боевики «Исламского государства» и поддерживаемые Соединенными Штатами Сирийские демократические силы**** (SDF) ведут борьбу за населенный пункт Гаранидж, расположенный на левом берегу реки Евфрат в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Как передает агентство новостей Al Masdar News, террористы ИГ сбросили с беспилотников несколько бомб на опорные пункты курдских подразделений. Согласно заявлению интернет-портала «Аль-Амак», связанного с ИГИЛ1, в результате ударов как минимум десять бойцов SDF были убиты. Кроме того, ИГИЛовцы утверждают, что после атаки смертника ИГ на заминированном автомобиле силы SDF покинули ряд позиций. На данный момент противники делят населенный пункт практически пополам.

    Между тем мирные жители начали возвращаться в свои дома в провинции. По информации военных источников AMN, более 3000 беженцев, эвакуированных во время боевых действий, вновь оказались дома, после того как территории были зачищены от мин и СВУ, оставленных радикалами террористической группировки.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Стало известно о новом взрыве, прогремевшем в провинции Даръа. Информагентство Al Masdar News передает, что один из боевиков Сирийской свободной армии (ССА) из бригады «Аль-Умари» был убит, подорвавшись на придорожной бомбе. Под предлогом того, что СВУ было установлено правительственными силами, радикалы открыли огонь по позициям армии САР в южных районах административного центра провинции, однако в ходе вооруженной конфронтации потери понесли исламисты вооруженной оппозиции. Так, по меньшей мере четверо боевиков ССА были убиты в результате столкновений, еще трое получили ранения.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Абу Мухаммед Аль-Джулани, лидер террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры», прокомментировал недавно выдвинутые против него обвинения в передаче районов Хамы и Идлиба Сирийской арабской армии (САА) без боевых действий. Как передает информационный портал Arabi 21, Джулани опроверг подобные сообщения, заявив, что немало боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 были уничтожены в ходе столкновений. Кроме того, исламист призвал все оппозиционные формирования объединиться и выступить против Сирийской арабской армии (САА).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 17 января 12.30: беженцы возвращаются в Дейр-эз-Зор, главарь «Нусры» ищет союзников в Идлибе
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