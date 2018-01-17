Президент Украины Петр Порошенко пожаловался иностранным дипломатам на то, что Российская Федерация якобы намеревается вернуть Украину в свою «сферу влияния».

Такими заявлениями украинский лидер пытается показать важность Украины и вынудить Запад оказать поддержку Киеву. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей высказал член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую «сферу влияния», уничтожить украинское государство как таковое», — сообщил Порошенко во время своего выступления в рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств.

Порошенко также добавил, что руководству европейских государств необходимо брать уроки из истории, которые в свою очередь говорят, что «агрессору нельзя верить и нельзя его умиротворять».

«На ум сразу приходит концепция Бжезинского (Збигнев Бжезинский — американский политолог и социолог польского происхождения — прим. ред.) о том, что Россия не может быть великой державой без Украины в своем составе. В данной ситуации Порошенко решил Западу, в частности американцам, напомнить концепцию Бжезинского, чтобы дополнительный раз их призвать на помощь Киеву. Это актуально особенно сейчас, когда Запад начал активно оказывать давление на Порошенко. В ответ он заявляет о геополитической важности Украины, важности ее положения как транзитной черноморской страны, которая якобы способна блокировать Российскую Федерацию. Он говорит, что Киев очень важен для Запада и поэтому европейские государства должны помогать Украине. Таким образом, обвиняя Россию, Порошенко вынуждает Запад помогать Украине», — поясняет ситуацию Безпалько.

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России уверен, что руководству России не стоит реагировать на агрессивные выпады в свою сторону. Необходимо продолжать плодотворно развиваться дальше.

«Главное для Москвы — защита своих государственных интересов всеми доступными средствами. Несмотря на заявления кого бы то ни было — Порошенко, Трампа, Макрона или чиновников Европейского союза. России нужно развивать свои интеграционные союзы, экономические, оборонные и геополитические проекты. И с каждым годом будет все проще реагировать на подобного рода заявления», — заключил собеседник ФАН.

Ранее официальный Киев не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутриукраинские дела в связи с событиями в Донбассе. В свою очередь Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

Рейтинг доверия Петра Порошенко, возглавившего Украину после госпереворота 2014 года, равняется нескольким процентам. В то же время многие украинцы мечтают видеть национальным лидером российского президента Владимира Путина.