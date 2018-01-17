Глава МИД Турции не исключил расширение военной операции против курдов в Сирии‍

Анкара, 17 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операции на севере Сирии не может ограничиваться только районом Африн. Соответствующее заявление прозвучало на встрече дипломата с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Меры предосторожности Турции против отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и Рабочей партии Курдистана не могут быть ограничены одним лишь Африном», — цитирует Чавушоглу турецкое агентство Anadolu.

По словам министра, планы США по созданию армии для защиты границ «наносят непоправимый вред турецко-американским отношениям».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы США по подготовке отрядов СДС для охраны границы Турции и Сирии не помогут решить ситуацию вокруг Африна.