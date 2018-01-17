Экс-священник Грозовский получил 14 лет строгого режима за педофилию
Приозерск, 17 января. Отстраненного ранее от служения православного священника Глеба Грозовского признали виновным в педофилии и приговорили к длительному сроку лишения свободы.
Сегодня в городском суде Приозерска состоялось оглашение приговора священнику, которого подозревали в надругательстве над тремя девочками в православных лагерях в 2009 и 2013 годах.
Суд признал Грозовского виновным в педофилии по всем вменяемым ему эпизодам и приговорил к 14 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.
В ходе суда Грозовский не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях, заявляя, что «если бы он был виновен, то давно признал бы это и публично покаялся». Прокурор на суде требовал для экс-священника 15 лет колонии строгого режима.