Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в России в феврале и марте

Москва, 17 января. Сильных холодов жителям европейской части Российской Федерации в феврале и марте 2018 года ждать не стоит. Об этом в среду рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Главный синоптик страны отметил, что февраль и первый месяц весны будут существенно теплыми.

«В нынешнем году температура воздуха в феврале и марте прогнозируются на европейской части России около и выше нормы», — подчеркнул Вильфанд.

Впрочем, он также предупредил, что вторая половина зимы окажется значительно холоднее первой, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что сильные морозы ожидаются на территории Приморского края и во Владивостоке уже в эти выходные.

Как рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай в некоторых регионах возможна температура до минус 40 градусов.

В минувший понедельник, 15 января, сообщалось, что в Якутию пришли сильные морозы до минус 65 градусов.