Владимир Путин идет на выборы как кандидат от всего народа — Соловьев

Волонтеры штабов действующего президента Владимира Путина собрали более миллиона подписей в поддержку кандидата. Российский лидер участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Как объяснил в разговоре с ФАН известный политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков, сбор подписей является одним из самых эффективных видов агитации, де-факто при этом агитацией не являющимся. Также он отметил, что россияне любят Путина, потому что он очень собранный и образованный.

Известный ведущий и журналист Владимир Соловьев разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал самовыдвижение действующего руководителя страны.

«Говоря современным политтехнологическим языком, месседж очевиден. Президент идет на выборы как кандидат от всего народа и прямо демонстрирует свои намерения. Он не пытается показать себя как однопартийного главу государства. Владимир Путин не боится никакой конкуренции и не боится пройти через все существующие процедуры сбора подписей. Как вы знаете, подписи уже собраны в количестве, значительно превышающем 300 тысяч», — рассуждает Владимир Соловьев.

Кроме того, ведущий подчеркнул, что список доверенных лиц Владимира Путина говорит сам за себя — в него вошли люди дела, а не функционеры или чиновники.

«Как часто говорят: это плоть от плоти трудового народа и представители творческой и не только интеллигенции. Так что все достаточно прозрачно и понятно», — заключил Владимир Соловьев.

Напомним, выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. В настоящий момент кандидаты ведут сбор подписей, чтобы иметь право в них участвовать.

Советский и российский режиссер, народный артист России, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Хотиненко, который уже не первый раз становится доверенным лицом Владимира Путина, в интервью ФАН заявил, что считает, что действующий глава государства является единственным кандидатом, который может управлять страной. Кроме того, Хотиненко уверен, что россиянам стоит прийти на выборы и выбрать своего кандидата.