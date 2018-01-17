В России введут жесткие ограничения для авиакомпаний-должников

Москва, 17 января. Для авиакомпаний с высоким уровнем долга в России будут вводиться ограничения на полеты. Такие меры предусмотрены новыми критериями оценки финансово-экономического состояния компаний.

Новые критерии оценки были подготовлены Аналитическим центром при правительстве РФ совместно с Минтрансом России. Согласно им, российские авиакомпании будут разделены на три категории: с приемлемым, средним и высоким уровнем долга.

«Предложено дополнить методику несколькими новыми критериями — показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности», — сообщил «Известиям» представитель Минтранса.

Нововведения позволят лучше контролировать деятельность перевозчиков и защитить права пассажиров. Проект новых критериев уже был направлен в Росавиацию, специалисты изучают документ.

Как отметили эксперты, в случае принятия проекта на авиарынке останется только десяток крупнейших компаний, поскольку региональные перевозчики пройти оценку по новой методике не смогут: у многих из них большие кредитные портфели.

По мнению специалиста в сфере авиационного права и экономики Сергея Детенышева, ограничительные меры в отношении авиакомпаний-должников нецелесообразны: они не помогут разрешить проблему вывоза застрявших пассажиров.

«Более актуальна была бы разработка механизмов устранения негативных социальных последствий дефолта по обязательствам. Имеет смысл в первую очередь создать механизм вывоза пассажиров», — сообщил он.

Новые критерии оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний были разработаны с целью предупреждения ситуаций, аналогичных той, которая возникла вокруг компании «ВИМ-Авиа». Напомним, «ВИМ-Авиа» прекратила полеты в октябре, долг перевозчика составил около 10 миллиардов рублей.

Несмотря на скандал вокруг «ВИМ-Авиа», в прошлом году российские авиакомпании успешно перевезли рекордное количество пассажиров. Об этом накануне сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Минтранса России Максим Соколов.

Кроме того, как сообщало URA.RU, 5 декабря Владимир Путин подписал пакет законов, позволяющий российским авиаперевозчикам составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в продаже билетов.