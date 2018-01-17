Сирия: российские военные восстанавливают школы и больницы на востоке Дейр-эз-Зора

Дейр-эз-Зор, 17 января. В настоящее российские военные принимают участие в восстановлении гражданской инфраструктуры в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, которая пострадала в ходе боев с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в России).

В небольшой деревне Хатла, расположенной в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор, была восстановлена и открыта школа для местных детей. Это стало возможным при содействии Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор, который функционирует при непосредственной поддержке российского Центра по примирению в Сирии.

«Результаты работы Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор видны невооруженным глазом. Это функционирующие школы, магазины, больницы и люди, работающие в поле», — отметил в беседе с РИА Новости присутствовавший на церемонии генерал-майор Евгений Поплавский.

Для открытия школы в деревню Хатла российские военные доставили гуманитарную помощь — учебники и школьные принадлежности.

Напомним, в начале января президент Владимир Путин принимал в Кремле российских военных, участвовавших в освобождении Дейр-эз-Зора. Освобождение несколько лет находившегося в осаде ИГ1 города Путин назвал одной из крупнейших побед армии РФ в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.