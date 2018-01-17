Ректор КемГУ стал одним из доверенных лиц Путина на выборах-2018



Кемерово, 17 января. Ректор КемГУ Александр Просеков вошёл в число доверенных лиц президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося на пост главы государства на выборах-2018. Сообщение об этом появилось на сайте избирательного штаба российского лидера.

В 2005 году Просекову была присвоена учёная степень доктора технических наук. В 2008 году он занял должность проректора по научно-инновационной работе, а с 2012 год — пост ректора КемТИППа.

Исполняющим обязанности ректора КемГУ он был назначен в январе 2016 года, а 20 апреля был избран на альтернативной основе ректором вуза, уточняет «Газета Кемерова».

Всего в списке доверенных лиц Владимира Путина 259 человек. Среди них – режиссёры Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко, телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков, боец Александр Шлеменко, космонавт Сергей Крикалёв и многие другие известные спортсмены и деятели культуры.