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Россия
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Сирия: дети вернулись в школу в Дейр-эз-Зоре, которую боевики использовали как тюрьму
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    Сирия: дети вернулись в школу в Дейр-эз-Зоре, которую боевики использовали как тюрьму

    9:41  17 Января 2018
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    Сирия: дети вернулись в школу в Дейр-эз-Зоре, которую боевики использовали как тюрьму

    Дейр-эз-Зор, 17 января. Российские военные совместно с сирийским правительством восстанавливают инфраструктуру на востоке Дейр-эз-Зора. Основное внимание при этом уделяется школам и больницам города.

    «Результаты работы Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор видны невооруженным глазом. Это функционирующие школы, магазины, больницы и люди, работающие в поле», — рассказал агентству РИА Новости генерал-майор Евгений Поплавский в ходе торжественной церемонии открытия школы в деревне Хатла.

    В день открытия учебного учреждения российские военные привезли детям все необходимое: учебники, школьные принадлежности, продовольствие.

    По словам директора Ибрагима Аль-Хуэйджа, исламские боевики устроили в школе тюрьму. В каждом помещении были заперты около сотни человек. В одном из классов также расстреливали людей, добавил он.

    Сирия: дети вернулись в школу в Дейр-эз-Зоре, которую боевики использовали как тюрьму

    Террористы не только уничтожали систему образования в регионе, они также отбирали у сирийцев доступ к средствам массовой информации: спутниковым ресиверам и тарелкам. Их сжигали прямо на территории школы.

    Аль-Хуэйдж также рассказал, что на восточном берегу Евфрата уже открылись четыре образовательных учреждения. Все они начали функционировать благодаря усилиям российских военных.

    «Этот район был освобожден от боевиков при активном участии России. Сейчас, сами видите, у детей появилась возможность вернуться к учебе. Российские военные помогли возобновить работу этой школы и многих других», — подчеркнул он.

    В данный момент в восстановленной школе деревни Хатла обучаются порядка 600 детей. Но их число продолжает расти.

    По словам генерала-майора Поплавского, российские военные занимаются еще и очисткой полей от мин. Кроме того, российские инженеры осуществляют переправу через Евфрат.

    В ближайшее время российские военные развернут в Дейр-эз-Зоре полевые водопроводы для восстановления разрушенных участков в регионе.

    Напомним, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил нарастить объем гуманитарной помощи пострадавшему населению Сирии. В частности, он заявил о необходимости восстановления инфраструктуры, возрождения промышленности, сельского хозяйства, торговли, открытия новых социальных объектов — школ и больниц.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #дети #путин #россия #сирия #школы
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