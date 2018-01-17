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Россия
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Новости Сирии
Сирия сегодня: РФ фиксирует нарушения в Идлибе, коалиция не комментирует передачу курдам ПЗРК
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    Сирия сегодня: РФ фиксирует нарушения в Идлибе, коалиция не комментирует передачу курдам ПЗРК

    10:13  17 Января 2018
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    Сирия сегодня: РФ фиксирует нарушения в Идлибе, коалиция не комментирует передачу курдам ПЗРК

    Сирия, 17 января. Российская Федерация фиксирует нарушения режима прекращения огня в провинции Идлиб. Международная антитеррористическая коалиция не стала комментировать передачу ПЗРК сирийским курдам. Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) уверен, что на территории Сирийской Арабской Республики (САР) слишком много иностранных военных. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Курдский вопрос

    Международная коалиция во главе со Штатами не стала уточнять тип вооружения, которое поставляется американцами сирийским курдам. При этом сам факт оружейных поставок коалиция не стала опровергать.

    Сирия сегодня: РФ фиксирует нарушения в Идлибе, коалиция не комментирует передачу курдам ПЗРК

    Напомним, арабские СМИ, ссылаясь на свои источники, распространили информацию о том, что США передали вооруженным курдским формирования (YPG) партию ПЗРК в рамках «секретной сделки». Сообщается, что Соединенные Штаты поставили оружие курдам в районе Африн на северо-западе САР.

    «Международная коалиция приняла решение подготавливать военных, поставлять военное оборудование нашим партнерам — «Демократическим силам Сирии», чтобы сломить последнее сопротивление ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН). В связи с соображениями, связанными с их операционной деятельностью, мы не будем уточнять детали оружия, которое предоставляется отдельным подразделениям в конкретном местоположении», — заявил РИА Новости представитель пресс-офиса коалиции.

    «Слишком много»

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уверен, что на территории САР сегодня находится слишком много иностранных военных. Это крайне сильно затрудняется мирное урегулирование сирийского кризиса.

    «Слишком много стран имеют войска в Сирии. Думаю, что если бы сирийский народ мог сам решить свои проблемы, возможно, было бы лучше», — сказал Гутерреш, комментируя на пресс-конференции планы Соединенных Штатов по созданию «Сил безопасности границы» в Сирии.

    Ранее поступила информация, что международная коалиция приступила в САР к созданию так называемых «Сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории. Сообщается, что коалиция работает совместно с «Демократическими силами Сирии» (ДСС). В настоящее время боевую подготовку проходят примерно 230 человек. Конечная цель — создание вооруженного формирования численностью в 30 тысяч человек.

    Сирия сегодня: РФ фиксирует нарушения в Идлибе, коалиция не комментирует передачу курдам ПЗРК

    Как сообщает «Газета.ru», США не предупредили НАТО о создании «Сил безопасности границы» в Сирии.

    Нарушения в Идлибе

    В зоне деэскалации «Идлиб» были зафиксированы нарушения режима прекращения огня. Об этом заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «В целях выполнения меморандума о создании зон деэскалации в Сирии российско-иранско-турецким совместным координационным центром проводится мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий. В течение суток центром фиксировались случаи нарушения режима в зоне деэскалации «Идлиб», — сказал он.

    11 декабря президент Владимир Путин сообщил, что основная задача российских военнослужащих в САР выполнена. Он распорядился начать вывод из страны большей части группировки войск. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #курды
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