Сотни туристов из РФ застряли в Мексике из-за долгов авиакомпании

Канкун, 17 января. Около 500 российских туристов не смогли улететь из мексиканского курортного города Канкун. Россияне восемь часов провели на борту самолета авиакомпании «Россия», после чего их высадили и отправили обратно в аэропорт.

Как сообщила российский почетный консул в мексиканском штате Кинтана-Роо Армина Вольперт, самолет не смог вылететь из-за накопленных авиакомпанией долгов за обслуживание в аэропорту.

«Номер чартерного рейса — FV5882 авиакомпании «Россия», пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа со стороны авиакомпании», — рассказала Вольперт РИА Новости.

На текущий момент данных о том, когда российские туристы смогут отправиться домой, не получено. Россияне запросили помощь у консульства в Мексике.