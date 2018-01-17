В США назвали условие ужесточения санкций ООН против КНДР

Вашингтон, 17 января. Соединенные Штаты будут готовы представить предложения по ужесточению санкций в отношении Северной Кореи, если Пхеньян предпримет новые провокации. Об этом сообщил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Наши дипломаты в Организации объединенных наций в Нью-Йорке продолжат выступать за более жесткие санкции против КНДР, если будут последующие провокации», — передает РИА Новости слова Тиллерсона.

Он также отметил, что цель такой меры — заставить Северную Корею сесть за стол переговоров по денуклеаризации.

Американский госсекретарь подчеркнул, что дипломатические усилия США всегда поддерживались «сильным и решительным военным вариантом».

Напомним, в сентябре 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал США и Южную Корею за действия по ужесточению санкций против Северной Кореи, отметив, что Пхеньян будет «есть траву», но не откажется от своей ядерной программы, несмотря на любое давление.

Кроме того, Путин назвал санкции против КНДР «бессмысленными».

Владимир Путин. Биография